Вдоль маршрута 'Поезда майя' нашли погребальную урну с изображением бога кукурузы: проливает свет на культуру и религию майя

Археологи, работающие вдоль маршрута "Поезда мая", недавно обнаружили погребальную урну с резным изображением бога кукурузы. Этот артефакт является ценным вкладом в наше понимание культуры и религии древних мая.

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Урна, найденная в стиле паакцатц, имеет изображение бога кукурузы, выходящего из листьев початка. Этот бог был одним из важнейших божеств в пантеоне мая, и его связывали с плодородием, процветанием и жизнью. Об этом пишет Arkeonews.

Находка сделана недалеко от другой урны, также с изображением бога кукурузы. Это намекает на то, что эти урны могли являться частью древнего ритуального жертвоприношения.

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Погребальная урна украшена антропоморфной фигуркой бога кукурузы. Фигура выполнена в технике пастилья, что создает эффект трехмерности. Кроме того, урна имеет орнамент, напоминающий символ мая "ик", означающий ветер и божественное дыхание.

Орнамент второй урны, выполненный в виде колючек дерева сейба, священного символа древних мая, также имеет важное значение. Дерево сейба считалось домом богов, и его изображение часто встречается в археологических находках мая.

Эти находки дают нам новое представление о духовных верованиях и погребальных практиках древних мая. Они также подчеркивают важность сохранения и чествования нашего общего наследия.

Напомним,в лесах Амазонки обнаружили долину 2000-летних поселений.

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