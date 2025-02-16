Вечные дети: топ самых маленьких пород кошек

Некоторые породы кошек даже во взрослом возрасте сохраняют игривый характер и волшебную внешность котят. Именно такие любимцы вызывают восторг у котолюбов, ведь они не только компактны, но всегда полны энергии и нежности.

Портал Purina назвал пять самых маленьких пород кошек, которые идеально подойдут тем, кто мечтает о маленьком пушистом друге. Эти породы очень миниатюрны и милы.

Сингапурская кошка

Эта порода вдвое меньше среднестатистической кошки: ее рост составляет 23-30,5 см, а вес редко превышает 2 кг. Миниатюрные сингапуры отличаются не только внешностью, но и активностью – они очень ловки и обожают лазить. В то же время, эти кошки очень привязаны к хозяевам и любят сидеть на коленях.

Манчкин

Названные в честь персонажей из "Волшебника страны Оз", манчкины – одна из самых известных пород маленьких кошек. Их крошечный рост объясняется генетической мутацией, которая делает кавычки короче обычных. Самый низкий манчкин имел всего 12,7 см в холке.

Хотя через короткие лапы они не могут высоко прыгать, но отличаются ловкостью и энергичностью, сохраняя игривый характер котят на протяжении всей жизни.

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Американский керл

Эта порода известна необычной формой ушей, которые загибаются назад к основанию черепа. Интересно, что котята рождаются с прямыми ушками, которые начинают загибаться только через 2-10 дней. Из-за этой особенности они нуждаются в тщательном уходе за ушными раковинами.

Американские керлы – очень ласковые, игривые и идеальные для семей с детьми. Их миниатюрный размер только придает им шарм.

Корниш-рекс

Корниш-рексы легко узнать по их волнистой шерсти, которая почти не линяет, что делает их одной из гипоаллергенных пород. Они имеют изящное телосложение и весят не более 4 кг, но самое интересное – их повадки. Эти кошки сохраняют игривость котят даже во взрослом возрасте.

Заводя корниш-рекса, следует быть готовым к его любознательности: длинные пальцы на лапах позволяют ему открывать шкафы и двери.

Девон-рекс

Внешне девон-рексы напоминают корниш-рексов, однако имеют более короткие усы, большие круглые глаза и характерные большие уши, что придает им сказочный вид. Их вес обычно составляет 2-4,5 кг.

Эти кошки очень социальные и любят проводить время с людьми – их часто можно встретить на плечах или коленях хозяина. Однако они не терпят одиночества, поэтому тем, кто много времени проводит вне дома, следует выбрать другую породу.

Если вы ищете компаньона, который сохранит игривый характер и милый вид котенка даже во взрослом возрасте, одна из этих пород может стать идеальным выбором!

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