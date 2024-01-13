Веганский обед: рецепт крем-супа из сельдерея
Этот суп получается вкусным и полезным, а еще очень простым в приготовлении. Если хотите более наваристый вкус, варите его на мясном бульоне.
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Для его приготовления нам понадобится:
- 1 корень сельдерея
- 2 стебля сельдерея
- 5 листьев сельдерея
- 1 картофель
- 1 морковь
- 1 зубчик чеснока
- 2 луковицы
- 500 мл овощного бульона
- 4 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Приготовление
Овощи помыть, почистить и порезать кубиками. Чеснок пропустить через пресс.
В кастрюле разогреть оливковое масло. Выложить измельченные овощи и листья сельдерея. Обжарить на среднем огне, помешивая, 7-10 минут.
Добавить соль, перец и овощной бульон. Довести до кипения, убавить огонь и варить до готовности овощей, примерно 15-20 минут.
Готовый суп измельчить блендером до однородной массы.
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