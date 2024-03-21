Великий пост 2024: расписание питания по датам, когда рыбные дни
Великий пост – это время духовного обновления и воздержания. В этот период верующие ограничивают себя в пище, отказываясь от мяса, яиц и молочных продуктов.
Однако рыба разрешена в некоторые дни, что делает ее ценным источником белка и других питательных веществ.
Когда можно есть рыбу в пасхальный пост
- Благовещение (7 апреля 2024 года)
- Вербное воскресенье (31 марта 2024 года)
- Лазарева суббота (24 марта 2024 года) – разрешена только рыбная икра
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Какую рыбу запрещено есть во время поста
Для блюд в период Великого поста подходят минтай, пикша, окунь, щепа, хек, судак.
Горбуша, семга, осетр, кета – не подходят для постного стола. Блюда из них "способствуют чревоугодию", что противоречит канонам поста.
Рецепты рыбных блюд на Великий пост
Минтай в духовке с овощами
Ингредиенты:
- Минтай – 700 граммов
- Морковь
- Луковица
- 80 г болгарского перца
- 100 г стручковой фасоли
- 3 ст. л. томатной пасты
- Базилик, итальянские травы
- Растительное масло
- Соль, перец, вода, лавровый лист
Как вкусно приготовить минтай
Минтай нужно почистить и промыть, обсушить тушку рыбы и нарезать. Посолите и поперчите по вкусу.
Луковицу нужно нарезать полукольцами, а морковь натереть. Перец нарежьте кубиками.
Томатную пасту разведите водой и отставьте.
Стручковую фасоль надо бланшировать в кипятке 5 мин, вытащить из воды и просушить. .
В сковороде на растительном масле поджарьте лук и морковь до полуготовности. Добавьте овощи, специи, разбавленную томатную пасту.
В форму для запекания выложите минтай, а сверху на него овощную смесь. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 мин.
Предлагаем узнать, можно ли есть рыбу в Великий пост.
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