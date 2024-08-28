Венера переходит в Весы: как использовать этот период для успеха

В сентябре Венера перейдет к знаку Весов, что будет способствовать улучшению отношений и вдохновит изменения в личной жизни. Это удачный период для обновления гардероба и освобождения от прошлых травм. Переход Венеры из Девы в Весы также подтолкнет нас пересмотреть свои ценности, отношения и финансы, уделяя больше внимания балансу между работой и рутиной. Этот период поможет усовершенствовать то, что мы создавали раньше.

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Венера покинет Деву 29 августа 2024 года, чтобы войти в свой воздушный знак Весов. Этот транзит вдохновит нас пересмотреть наши ценности, близкие отношения, финансы и баланс между рутиной и работой.

Какие зоны возможностей откроются в сентябре:

Покой

Понимание

Справедливость

Честность

Изысканность

Красота

Благодарность

Гармония

Что будет происходить в сентябре

В астрологии Венера является планетой любви, красоты и гармонии, и ее влияние на нашу жизнь очень важно. Когда Венера переходит в знак Весов, это помогает нам лучше взаимодействовать с другими, улучшать отношения и наслаждаться красотой вокруг нас. Мы становимся более чувствительными к потребностям и желаниям близких, а также учимся смотреть на мир с чужой точки зрения. Этот период вдохновляет нас создавать гармонию в нашей жизни и делать ее более сбалансированной.

Весы, символом которых уравновешенные весы, мотивируют нас находить баланс в ежедневных делах. Их стихия воздуха наполняет нас творческой энергией и побуждает к новым начинаниям. На более глубоком уровне этот знак акцентирует внимание на сочувствии, компромиссе и прощении, помогая освободиться от токсичных отношений и открыться новым возможностям.

Розовый цвет Венеры в Весах также указывает на использование розового кальцита, успокаивающего камня для сердца и ума. Этот кристалл помогает исцелить сердечную чакру, способствует самопринятию и доброте к себе и другим. Хотя Венера в Деве могла подчеркнуть нашу внутреннюю критику и сомнения, розовый кальцит может помочь нам справиться с этими проблемами и улучшить нашу самооценку во время этого транзита.

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