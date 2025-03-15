Вербное воскресенье 2025: когда будем праздновать по новому стилю и что важно знать об этом дне
Вербное воскресенье – это один из центральных христианских праздников, предшествующий Пасхе. Оно символизирует торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим и сопровождается разнообразными традициями.
С 1 сентября 2023 г. Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь, что привело к изменению дат многих религиозных праздников. Вербное воскресенье отмечается за неделю до Пасхи, поэтому в 2025 году по новому стилю этот праздник выпадает на 13 апреля, пишет NV.ua.
Что такое Вербное воскресенье?
Вербное воскресенье – шестое воскресенье Великого поста. Согласно Евангелию, Иисус Христос перед своей смертью въехал в Иерусалим на молодом осле. Жители города встречали его как Мессию, расстилая пальмовые ветви под его ногами и восклицая: "Осанна!" (что означает "спасение"). Этот момент стал символом признания Иисуса Христа как Царя и Спасителя.
До принятия христианства на территории современной Украины этот праздник был известен как Вербица. Здесь возникли традиции бить друг друга ивовыми ветвями и изготавливать обереги из ивы для дома. В христианской традиции эти обычаи адаптировались к канонам религии.
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Вербное воскресенье: традиции и обычаи
Празднование Вербного воскресенья сопровождается многими обрядовыми обычаями и народными традициями. Вот некоторые из основных:
- Освящение вербы – в этот день верующие посещают церковь, чтобы освятить ветви вербы. Считается, что они обладают защитными свойствами и приносят дом благополучия.
- "Не я бью, ива бьет" – после освящения ветками касаются родных, говоря: "Не я бью – ива бьет, через неделю Пасха!". Это считается символом здоровья и счастья.
- Оберег для дома – освященную вербу хранят в течение года, ставят у икон или кладут в воду для поддержания здоровья.
- Запрет на тяжелый труд – в этот день не рекомендуется делать тяжелую физическую работу, ссориться или допускать негативные мнения.
- Приметы и верования – поверье, что хорошая погода на Вербное воскресенье предвещает теплое и урожайное лето.
Что можно и нельзя делать на Вербное воскресенье
Что можно делать:
- Посетить богослужение и освятить вербу.
- Молиться и просить о здоровье.
- Поздравляем близких с праздником.
Что нельзя делать:
- Работать на поле или дома.
- Ругаться или вступать в конфликты.
- Употреблять алкоголь и переедать, поскольку продолжается Великий пост.
Вербное воскресенье и подготовка к Пасхе
Вербное воскресенье открывает Страстную неделю – наиболее значимую часть Великого поста, завершающуюся Пасхой. В этот период верующие готовятся к празднику, соблюдая ограничения в питании и больше занимаясь молитвами.
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