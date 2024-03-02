Весенний коктейль счастья

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Весна – пора любви. Весна – начало новой жизни. Вы когда-нибудь задумывались, почему весной хочется влюбляться, любить, заниматься с#ксом, больше чем обычно. По биологическим ритмам человека, весной происходит "гормональный подъем" организма. В больше степени вырабатываются такие гормоны как: дофамин, эндорфин, окситоцин, серотонин, тестостерон, адреналин.

Эти гормоны отвечают за:

Эндорфин вызывает желание реализовывать мечты, достигать цели, отвечает за удовольствие и эйфорию. Дает чувство лёгкости. Его уровень значительно увеличивается, когда мы обнимаем и целуем близких.

Дофамин – является таким себе двигателем, стимул для поиска возможностей в преодолении препятствий. Именно он лишает нас сна, мешает сосредоточиться, заставляет скучать по любимому человеку.

Адреналин – гормон "стресса", но именно от него у нас чаще стучит сердце, ноги бегут быстрее, мы готовы на "подвиги" и непривычные для нас действия.

Серотонин – гормон счастья, его выброс в кровь дарит нам хорошее настроение, помогает бороться со стрессами, дает нам ощущение значимости и уважения со стороны окружающих, а недостаток приводит к депрессии.

Окситоцин- гормон нежности и привязанности. Именно он отвечает за любовь, благодаря ему мы испытываем привязанность к друг другу, доверие и ответственность, и именно он отвечает за любовь матери к своему ребенку.

Тестостерон – гормон страсти и соперничества, долголетия и мудрости, от его количества зависит мужская привлекательность и сила.

Если у человека наблюдаются проблемы со здоровьем, то в норме эти гормоны не вырабатываются. Потому очень важно отслеживать свое состояние здоровья и психики, чтобы вовремя реагировать.