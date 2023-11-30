Ветеринары назвали истинную причину, почему никогда нельзя будить спящую собаку

Ветеринары убеждены, что пробуждение спящих собак на самом деле может повлечь за собой серьезные проблемы. Прежде всего, нужно дать собаке время проснуться естественным образом.

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Издание Best Life объяснило, почему следует понимать цикл сна собаки перед тем, как ее будить. Если вы все-таки вынуждены будить спящую собаку, будьте осторожны и дайте ей время адаптироваться к новому состоянию.

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Собаки много спят, но не зря

Иногда собаки дремлют, потому что им скучно, но на самом деле собакам нужно так много сна, потому что она "помогает восстановить их иммунитет и восстанавливает поврежденные клетки в их телах". Такое мнение высказала специалист по благосостоянию животных Катрин Джордж.

По данным Американского кинологического клуба (AKК), в среднем собаки проводят около половины своего дня во сне и "30% бодрствуют, но отдыхают, и только 20% - активные". Эти цифры колеблются для щенков, пожилых собак и больших пород собак.

У собак режим сна похож на людей

Несмотря на то, что собакам нужно гораздо больше сна, чем людям, но циклы сна подобны нам. Катрин Джордж сообщила, что, как и люди, собаки со временем впадают в скорый сон (быстрые движения глаз). Это считается самым глубоким циклом сна как для собак, так и для людей.

Однако кинологи объясняют, что в то время как люди проводят около 25% своего сна в цикле REM, это лишь около 10% для собак "из-за их нерегулярного режима сна". Поэтому им нужно больше всеобщего сна, чтобы компенсировать это.

Во время сна собакам нужно примерно 10 минут, чтобы перейти от медленной волны – во время которой замедляется дыхание, падает кровяное давление и уменьшается частота сердечных сокращений – к быстрому движению глаз. В фазе REM глаза их вращаются под закрытыми веками, и их тело может реагировать на сны. Собаки шевелят ушами, глазами, ногами или хвостом. В это время они тоже могут спать на боку.

Поскольку они глубоко спят и, возможно, видят сны, это совсем неподходящее время, чтобы напугать собаку, чтобы проснуться. Они могут быть дезориентированными и прыгать, царапаться или даже кусаться. Но, если можете, старайтесь их не будить вообще.

Может быть трудно определить, когда ваша собака вошла в быстрый цикл сна, поэтому желательно не пробуждать ее, когда она дремлет. Есть и другие причины, почему этого делать не стоит. В частности, это заболевания, такие как потеря слуха, артрит и травмы спины, которые могут вызвать большую реакцию собак, если их внезапно разбудиться. Такая интенсивная реакция может привести к тому, что они нанесут себе травмы, или внезапный усиленный физический дискомфорт может заставить их инстинктивно скрипнуть или рычать из-за реакции "бегства или бойтесь".

Если вам нужно разбудить спящую собаку, начинайте тихо произносить ее имя, чтобы не испугать ее, или положить "им под нос вкусненькое, чтобы сделать пробуждение более положительным".

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