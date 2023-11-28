Ветеринары назвали лучший возраст для стерилизации собаки

Ветеринары рекомендуют стерилизовать самок собак в возрасте от шести до девяти месяцев. Этот возраст оптимален, поскольку собака уже достигает физической зрелости, но еще не испытывает гормональных изменений, связанных с первой течкой.

Видео дня

Стерилизация в молодом возрасте может помочь предотвратить нежелательное поведение, возникающее с половой зрелостью, например, обозначение территории или проявление агрессии. С точки зрения здоровья, стерилизация в таком возрасте может помочь предотвратить рак молочной железы, яичников, матки, предстательной железы и других заболеваний репродуктивной системы, отмечают специалисты по Animal Report.

Читайте также: Ученые назвали породы собак, которые не смогут выжить, если на Земле исчезнут люди

Однако, как отмечают ветеринары, для некоторых крупных или гигантских пород ожидания, пока они полностью вырастут, может оказаться полезным для здоровья суставов. Это объясняется тем, что определенные гормоны, которые влияют на рост, удаляются во время стерилизации, что может повлиять на их развитие, если это сделать слишком рано.

В общем, принято кастрировать собаку в возрасте года. Однако решение должно основываться на общем состоянии здоровья и исходя из породы.

Поэтому, заметили эксперты, проконсультируйтесь с ветеринаром, который представит больше рекомендаций в отношении вашего любимца.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!