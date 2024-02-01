Ветеринары назвали популярные породы кошек, которых не стоит заводить ни в коем случае

В последнее время в Великобритании в центры спасения животных стали чаще обращаться владельцы кошек "дорогих пород". Только с 2018 года количество обращений выросло на 300 процентов.

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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на данные RSPCA, владельцы многих этих кошек, имеющих преувеличенные физические особенности, такие как плоские морды или сгорбленные спины, не могут обеспечить им надлежащий уход.

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"Мы знаем, что владельцы хотят, чтобы их домашние животные были счастливы и здоровы, и люди могут не осознавать, что коты, выращенные с преувеличенными чертами, могут иметь чрезвычайно серьезные проблемы со здоровьем", — сказала Элис Поттер, эксперт по защите кошек в RSPCA.

Среди популярных пород кошек, попадающих в центры спасения, есть персы, британские короткошерстные, гималайские кошки, мейн-куны, экзотические короткошерстные кошки и бирманы.

"В последние несколько лет мы наблюдаем увеличение количества определенных пород кошек, которые попадают под нашу опеку, вследствие того, что "дизайнерские" породы становятся все более популярными среди владельцев", — сказала Поттер.

Она добавила, что, к сожалению, многие из этих пород кошек испытывают значительные проблемы со здоровьем вследствие искусственно измененной генетики.

"Некоторые из которых стали настолько экстремальными, что могут постоянно испытывать боль и страдания из-за расстройств… В частности, у персидских кошек выращивают "плоские морды", что часто приводит к брахицефалии, то есть им тяжело дышать, спать и даже рожать", – говорят эксперты.

Данные, обнародованные RSPCA, показывают, что шотландские вислоухие кошки имеют генетическое расстройство, вызывающее у них сильную и болезненную хромоту.

Эксперты из RSPCA призывают всех, кто занимается разведением кошек, отдавать предпочтение здоровью, благосостоянию и темпераменту, а не внешнему виду, когда люди выбирают, каких животных разводить.

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