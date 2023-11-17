Ветеринары назвали наиболее подверженные эпилепсии породы собак (видео)

Эпилепсия у собак – это неврологическое расстройство, которое характеризуется повторяющимися судорогами. Хотя эпилепсия может возникнуть у любой породы собак, некоторые породы имеют повышенный риск развития этого заболевания.

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Специалисты отмечают, что у собак эпилепсия может быть идиопатической, то есть вызванной неизвестными причинами или вторичной, то есть вызванной другими заболеваниями, такими как инфекции, травмы или опухоли.

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Эпилепсия у собак обычно начинается в возрасте от 1 до 6 лет. В некоторых случаях судороги могут быть единичными и не повторяться. В других случаях судороги могут быть частыми и требовать медикаментозного лечения.

Если у вашей собаки возникли судороги, важно обратиться к ветеринару. Ветеринар проведет обследование, чтобы исключить другие возможные причины судорог, и назначит лечение, если это необходимо.

"Ваша собака, скорее всего, будет страдать от судорог, если она или она бельгийская и шотландская овчарка, бигль, лабрадор-ретривер, золотистый ретривер, кеесхонд или венгерская выжла", - сообщили специалисты из MiDogGuide.

Отмечается, что нападениям эпилепсии подвержены также финский шпиц, бернский зенненхунд, ирландский волкодав и английский стрингер. Что может спровоцировать приступ у собаки

Идиопатическая эпилепсия – самая частая причина приступов у собаки. Это наследственное заболевание, но его точная причина неизвестна. Другие причины включают болезни печени, почечную недостаточность, опухоли мозга, травмы мозга или токсины.

Если приступ длится более трех-пяти минут, нужно завезти свою собаку к ветеринару. Температура тела может быстро повыситься и может стать проблемой. Если животное в возрасте приступы будет длиться долго, есть вероятность гибели собаки.

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