Ветеринары назвали самые уродливые породы собак

Некоторые породы собак имеют действительно нетрадиционный облик, из-за чего и полюбились по всему миру. Их уникальный вид не влияет на их любовь к вам, общительность и дружбу.

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Издание Best Life назвало шесть самых безобразных пород собак, по мнению экспертов. Впрочем, в большинстве своем их считают наоборот милыми.

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1. Бультерьер

Хотя может показаться, что некоторые менее популярные породы остались жить в тени, другим, таким как бультерьер, удалось насладиться быть в центре внимания. Бультерьер часто называют "яйцеголовым", но порода хорошо поддается дрессировке и часто снимается в кино.

Эти собаки могут быть особенно ласковыми и очаровательными. Если бы у бультерьера был язык любви, это было бы качественно проведенное время, заявил эксперт по животным Тревис Брорсен.

2. Китайская хохлатая

Если быть честными, нам всем хоть раз в жизни приходилось подстричься неудачно. В случае некоторых пород собак такой угловатый вид может быть нормальным.

"Китайская хохлатая – порода игрушечных собак, которая известна своей необычной внешностью", – рассказала Джефф Нетцли, кинолог и основатель Dog Beaches Near Me.

По ее словам, они почти бесшерстные, только с несколькими пучками волос на голове, хвосте и лапах. У них также широко открыты глаза, которые могут заставить их выглядеть немного напуганными.

Однако эти волшебно неуклюжие щенки, как правило, сияют, когда дело касается личности. Несмотря на свой внешний вид, они очень ласковы и, как правило, хорошо ладят с другими собаками и людьми.

3. Охотничий борза

Старая поговорка говорит, что красота в глазах смотрящего. Борзу часто считают одной из самых уродливых пород собак, говорит кинолог Дэниел Когилл. По его словам, эти высокие, стройные собаки напоминают борзых с большим количеством холков. Они имеют худые тела, длинные морды и отстраненный характер, что делает их немного неловкими – и тем более привлекательными из-за этого.

4. Ксолоицкуинтли

"Ксолоитцкуинтли – иногда их называют Ксоло – одна из древнейших пород собак, история которой уходит корнями еще до ацтеков. Но то, что действительно выделяет этих собак сегодня, – это отсутствие шерсти, которая придает им уникальный внешний вид", – рассказывает ветеринар Джорджина Уши. Филлипс. Однако большинство ксоло имеют легкий слой волос на голове, что делает их еще более интересными!"

Несмотря на это, эксперты говорят, что каждый, кто проводит время с одной из собак, увидит, что ее внешний вид омрачается ее поведением.

"Ксоло может выглядеть страшно, но у этой породы чрезвычайная преданность своему хозяину", — говорит Брорсен.

5. Шар-Пей

"Шар-пей имеет много уникальных черт, но для тех, кто не любит лающих собак, они для вас", – заявил Борсен. По его словам, такой пес защищает, но спокойно относится к членам семьи. И пусть вас не обманывает отрешенность этой породы: в большинстве своем они такие же умные.

6. Бедлингтон терьер

Жесткие, похожие на шерсть волосы могут быть значительным достоянием для владельцев собак, которые ищут породу, которая не слишком сильно линяет. И, по мнению экспертов, один уникальный с виду пес воспринимает идею бультерьера в овечьей шкуре несколько буквально.

"Бедлингтон-терьер – порода собак с лохматой шерстью, возникшей в Англии. Они известны своей характерной внешностью, похожей на ягненка, и любовью копать норы", – объясняет Нетцли.

Эти собаки умные, активные и любящие собаки, которые являются отличными компаньонами. Если вы сможете принять их необычный облик, вы увидите, что это одна из лучших пород.

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