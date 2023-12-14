Ветеринары объяснили одержимость кошек нюхать ноги и подмышки человека

Кошки – это интересные существа с богатым набором поведенческих инстинктов. Одним из таких поведений является нюхание и облизывание подмышек и ног людей. Почему кошки это делают?

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Как пояснили специалисты по Animal Report, кошки обладают чрезвычайно чувствительным обонянием, и они используют запахи для общения, навигации и определения своего места в мире. Подмышки людей содержат много разных запахов, которые привлекают кошек.

Вот некоторые из причин, почему кошки любят нюхать и облизывать подмышки людей:

Эксперты объяснили, что некоторые кошки также могут любить подмышки людей, потому что они ассоциируют их с комфортом и безопасностью. Когда кошка прячет голову под мышку человека, она может чувствовать себя защищенной и любимой.

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Еще одна причина – кошек привлекает запах пота, который может передать информацию о полу, статусе и репродуктивном состоянии человека.

"Кошки часто используют обоняние, чтобы распознать людей, которых они знают. Подмышки – это мощный способ идентификации", – добавили специалисты.

Почему ноги привлекают кошек

Кошки также любят нюхать и облизывать ноги людей. Вот некоторые из причин, почему они это делают:

Ноги людей побывали во многих местах и имеют на себе много разных запахов. Кошки интересуются этими запахами, поскольку они могут рассказать им о том, где был их хозяин и что он делал.

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Специалисты добавили, что кошки часто используют обоняние, чтобы найти вещи, которые им знакомы. Ноги людей могут являться источником таких знакомых запахов.

Что делать, если ваша кошка нюхает или облизывает вам подмышки или ноги?

Если вам нравится, что ваша кошка нюхает или облизывает вам подмышки или ноги, то позвольте ей это делать. Однако, если вам это не нравится, вы можете отвлечь внимание своей кошки, предложив ей другую игрушку или лакомство.

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