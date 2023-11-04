Ветеринары подсказали, как определить, что у собаки аллергия

Аллергические реакции у собак проявляются гораздо чаще, чем может показаться, особенно когда речь идет о пищевых аллергиях кожи. Об этом сообщает Ukr.Media. Кроме того, важно помнить об ингаляционных и экологических аллергенах, таких как плесень и пыльца.

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Игнорировать симптомы аллергии недопустимо. Среди возможных признаков аллергии следует отметить:

Постоянный зуд кожи, который может быть как легким, так и чрезвычайно выраженным, и заставляющий собаку постоянно чесаться. Инфекции ушей, которые могут стать хроническими и привести к повреждению здорового барьера ушей. Хроническая диарея, которая может являться следствием аллергических реакций на пищу и выражаться в рвоте, усиленном газообразовании и т.д. Покрасневшие глаза. Если оба глаза поражены, это может быть также признаком аллергии. Частое чихание и общее недомогание. Если эти симптомы отмечаются регулярно, рекомендуется обратиться к ветеринару.

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