Везувий их не задел: в Помпеях были обнаружены потрясающие произведения искусства во время новых раскопок (фото)

Археологи объявили о впечатляющих находках, сделанных во время новых раскопок в древнем римском городе Помпеи, уничтоженном извержением Везувия в 79 году н.э.

Среди самых выдающихся открытий – роскошные фрески, сохранившиеся удивительно красочными в течение 2000 лет. Наиболее впечатляющая фреска изображает сцену из греческого мифа о Фриксе и Гэлле, которые бегут на волшебном баране, сообщает BBC.

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Другие находки включают фрески с мифологическими персонажами, такими как Елена Троянская, почти полный мозаичный пол из миллиона плиток, а также артефакты из пекарни, свидетельствующие об ужасных условиях жизни рабов.

"Это одни из лучших фресок, когда-либо находивших в Помпеях", - заявил директор археологического парка Помпеи Габриэль Цухтригель.

Раскопки ведутся в "Регионе 9", ранее не исследованном квартале, включающем жилые и коммерческие здания. Археологи работают быстро, чтобы зафиксировать и сохранить новые находки, прежде чем они повредятся.

"Помпеи – это окно в мир Римской империи", — говорит доктор Алессандро Руссо, один из археологов, возглавляющий раскопки. "Эти новые находки дают нам еще больше информации о жизни людей того времени".

Напомним, в Турции была найдена 2100-летняя плита с наставлениями царя Антиоха I.

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