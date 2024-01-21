Видно даже из космоса: в пустыне Сахара заметили гигантский глаз (видео)

В пустыне Сахара существует геологическая аномалия диаметром 50 км состоит из серии равномерных рябей, напоминающей огромный ударный кратер. Исследования показали, что Глаз Сахары действительно образовался в результате складчатости или вулканической активности.

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Впервые Глаз Сахары был замечен астронавтами Gemini в 1960-х годах, которые использовали его как ориентир. Геологи поначалу считали, что это огромный ударный кратер, образованный в результате падения астероида или кометы, пишет "IFLScience".

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Однако дальнейшие исследования осадочной породы, образующей центральный купол, датировали образование Ока поздним протерозоем, между миллиардом и 542 миллионами лет назад.

В 2014 году исследователи предложили совсем другое объяснение формирования Ока. Они утверждают, что наличие вулканической породы указывает на то, что расплавленная порода выталкивалась на поверхность, вызывая куполообразную форму, прежде чем размываться в кольца, которые мы видим сегодня.

Структура состоит из смеси осадочных и магматических пород. Эрозия на поверхности структуры раскрывает мелкозернистый риолит и грубокристаллические породы габбро, претерпевшие гидротермальные изменения. Типы горных пород, найденные на кольцах, размываются с разной скоростью, создавая разноцветные узоры на поверхности.

Центр купола содержит известняково-доломитовый шельф с километровой брекчией, кольцевыми дайками и щелочными вулканическими породами.

Сложная геологическая структура Ока сбила с толку и заинтересовала геологов с момента его открытия, и до сих пор считается одной из самых впечатляющих геологических особенностей в мире. В 2022 г. он стал одним из первых 100 объектов геологического наследия, признанных Международным союзом геологической науки (IUGS).

Напомним, ученые обнаружили планету с океанами лавы всего в 73 световых годах от Земли.

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