Витаминная бомба для иммунитета: Почему зимой следует чаще есть квашеную капусту

Квашеная капуста – это традиционный украинский продукт, обладающий множеством полезных свойств. Однако не все знают, что сок квашеной капусты тоже очень ценный напиток.

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Сок квашеной капусты – это источник витаминов группы B, витамина C, бета-каротина, витаминов E, P и K. Он также содержит витамин U, который имеет противовоспалительные свойства, а также минеральные соли: кальций, железо, йод, калий и магний, пишет издание Przyślij Przepis.

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Благодаря своему составу сок квашеной капусты обладает следующими полезными свойствами:

Укрепляет иммунитет

Улучшает работу кишечника

Поддерживает здоровье сердца

Способствует похудению

Замедляет процесс старения

Как пить сок квашеной капусты

Сок квашеной капусты можно пить как самостоятельно, так и добавлять в другие напитки, например в полосе или мусорные баки.

Если вы в первый раз пьете сок квашеной капусты, лучше начинать с небольшого количества и постепенно увеличивать дозу. Это связано с тем, что сок может вызвать расстройство желудка, если вы не привыкли к ферментированным продуктам.

Рекомендованная доза сока квашеной капусты составляет 200–300 мл в день. Его можно пить утром натощак и вечером перед сном.

Сок квашеной капусты можно купить в магазинах здорового питания, а также некоторых супермаркетах. Если вы хотите приготовить сок самостоятельно, можно купить готовую квашеную капусту и отжать из нее сок с помощью соковыжималки.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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