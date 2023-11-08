Визажисты назвали три ошибки в макияже, которые старят

Макияж может сделать вас звездой вечера или добавить несколько лет, даже если вы потратили внушительную сумму на качественную косметику. Ukr.media рассмотрит, какие ошибки в макияже могут повлиять на ваш внешний вид и придать ему возраст.

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Об этом пишет Ukr.media.

Тонкие и четкие брови

Графических бровей популярны и в современном макияже, но слишком сильное затемнение и отчетливое прорисование внутренней линии бровей может сделать ваш образ грубым и даже добавить несколько лет. Если у вас нависшие веки, то этот способ прорисовки бровей только усугубит ситуацию, и вы не сможете скрыть ее с помощью теней. Вместо жесткого карандаша для бровей рекомендуется использовать тени для бровей на несколько оттенков темнее, чем пустой цвет ваших волос.

Слишком плотное тональное средство

Выбор правильного тонального средства – ключ к успешному макияжу. Визажисты рекомендуют воздержаться от использования слишком густой тональной основы, если вы не планируете создавать вечерний макияж. Обычно многие женщины с помощью тонального крема пытаются скрыть недостатки, но это может привести к противоположному эффекту – крем высыхает и делает неровности кожи еще более заметными. Если вы хотите скрыть красноту или кровоподтеки, отдайте предпочтение тональному флюиду того же оттенка, что и ваша кожа. Дефекты можно скрыть с помощью корректора и консилера, и база не должна быть слишком плотной.

Теплые оттенки помады

При выборе макияжа с теплыми оттенками, следует быть осторожными, если ваш тип цвета волос – холодный или нейтральный. Особо осторожно нужно использовать теплые помады и блески для губ. Кроме того, что они подчеркивают желтизну зубов, также они придадут вашему лицу ненужные акценты. Еще хуже, если вы выбираете слишком светлые оттенки помады. Дни, когда естественный цвет губ перекрывался тональным кремом или помадой с эффектом тоналки, уже прошли. Важно выбирать оттенки, которые максимально приближены к вашему природному цвету губ, тем самым достигнув эффекта "свои губы, только лучше".

Напомним, мы уже писали какой макияж старит.

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