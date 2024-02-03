Вкусная соленая карамель для блинов: простой рецепт

БЛОГ

Видео дня

ИСТОЧНИК

Соленая карамель

Соус обожаю добавлять и к медовнику, и к наполеону, и просто к свежим блинам.

Приблизительную пропорцию подсмотрел еще давно у моего французского шефа, а уж для себя "подправил" граммы и делюсь вот с вами!

Далее текст на языке оригинала

Пропорція така:

100г масла 82.5%

150г білого цукру

300г вершків 30%

30г молока

7-8г солі

Найцікавіше тут технологія приготування:

Вершкове масло і цукор поміщаю в сотейник і ставлю на великий вогонь. Нагріваю, постійно помішую деревʼяною лопаткою.

Спочатку суміш починає пінитись, потім масло та цукор розшаровується, потім починається змінюватись колір у сторону потемніння.

На цьому етапі будьте обережними - температури високі і суміш у сотейнику стає на вигляд дуже рідкою.

Колір поступово стає карамельним ( одразу як готова іриска) і масло прямо майже усе поєднуються з цукром. Ось тут треба правильно спіймати і гарний насичений колір і не перепалити цукор і ще я помішую суміш досить інтенсивно.

Коли колір вже бажаний у сотейник і обережно наливаю вершки з молоком ( зазвичай навіть підігріваю щоб були теплі)

Тут суміш кипить і піниться. Постійно помішую, додаю сіль і варю суміш ще хвилин 5 - щоб і уварилась трішки і розтопились усі грудочки.

Гарячу карамель проціджую через сито. Накриваю плівкою прямо на карамель і охолоджую!

Далі користуюсь.