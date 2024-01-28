Вкуснее, чем мясо: Как приготовить простой и быстрый пирог-пицца из капусты
Этот рецепт станет настоящей находкой для тех, кто хочет питаться правильно, не жертвуя при этом вкусом. Капустный пирог, приготовленный по этому рецепту, получается невероятно аппетитным, сочным и нежным, при этом не содержит ни одной граммы муки.
Рецепт с сайта "Одна минута" подойдет тем, кто следит за фигурой. Для насыщенного вкуса можно добавить к начинке тертый пармезан или другие ароматные сыры. Вместо помидор можно использовать томатную пасту или соус. Пирог можно есть как горячим, так и холодным.
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Ингредиенты:
- Капуста – 400 г
- Лук – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Болгарский перец – 1/2 шт.
- Зеленый лук – 2-3 веточки
- Яйца – 3 шт.
- Масло растительное - 3 ст. л.
- Помидоры – 1-2 шт.
- Твердый сыр – 100 г
- Соль, перец, специи по вкусу
Приготовление:
- Капусту тонко нашинковать. Переложить в миску и хорошо обмять руками, чтобы она стала более мягкой.
- Лук измельчить кубиками, морковь натереть на крупной терке, перец болгарский нарезать небольшими кубиками.
- Разогреть масло на сковороде, обжарить лук, морковь и перец несколько минут до мягкости.
- Переложить пассерованные овощи в миску и дать остыть.
- В отдельной миске взбить яйца с солью, перцем и специями. Добавить мелко нарезанный зеленый лук.
- Соединить все ингредиенты: капусту, пассированные овощи и яичную смесь. Тщательно перемешать.
- Противень застелить пергаментом для выпечки, смазать маслом. Выложить капустную массу на противень, равномерно разровнять.
- Выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 30 минут.
- Пока пирог выпекается, приготовить начинку: нарезать помидоры тонкими кружочками, натереть сыр.
- Достать пирог из духовки, выложить на него помидоры и посыпать творогом.
- По желанию можно добавить другие ингредиенты: грибы, колбасу, оливки и т.д.
- Выпекать пирог еще 10-15 минут до расплавления творога.
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