Вкуснее, чем вы привыкли: Как приготовить швейцарские драники

Мы уже делились советами, как избежать потемнения картофеля в тесте для дерунов, а теперь хотим поделиться рецептом изящных оладий картофельных, которые популярны в Швейцарии и известны как Реште.

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Рецепт этих вкусных оладий предоставлен порталом "Школа Жизни". Попробуйте этот простой рецепт и наслаждайтесь непревзойденным вкусом швейцарских картофельных оладий.

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Ингредиенты:

Картофель – 4 шт.

Лук – 4 шт.

Подсолнечное масло для жарки

Соль - по вкусу

Способ приготовления:

Натереть картошку тонкой длинной соломкой. Хорошо промыть нарезанный картофель холодной водой. Разместить нарезанный картофель на полотенце и тщательно вытереть от избыточной влаги. Переложить большую глубокую миску. Также нарезать лук на терке, хорошо промыть холодной водой. Промокнуть полотенцем и добавить к нарезанному картофелю. Хорошо перемешать картофель с луком руками. Налить немного масла для жарки на небольшую сковороду. Взять горсть смеси картофеля и лука, распределить равномерно руками и слегка придавить сверху лопаткой. Жарить на среднем огне до получения хорошей румяности по несколько минут с каждой стороны.

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