Вкуснее мясных: как просто приготовить котлеты из чечевицы (видео-рецепт)
Чечевица – это не только вкусный, но и полезный продукт. Она богата белком, клетчаткой, а также витаминами и минералами. Чечевицу можно использовать для приготовления разнообразных блюд, в том числе котлет.
Рецепт чечевичных котлет, которым поделился ресурс We Cook Vegan, простой и быстрый в приготовлении. У вас получатся самые нежные тающие во рту овощные котлеты.
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Ингредиенты:
- 285 г сушеной красной чечевицы
- Лук шалот
- 2 чесночных зубчика
- 1 маленькая морковь
- 15 г измельченной свежей петрушки
- 1 ст. л томатного пюре
- 1 ч. л соли
- Щепотка черного перца
- Оливковое масло для обжарки
Приготовление котлет из чечевицы:
Чечевицу нужно замочить на два часа и процедить. Затем чечевицу нужно выложить в чашу блендера, добавить измельченный лук, два зубчика чеснока, измельченную петрушку и натертую морковь. Добавьте еще соль, томатное пюре и перец. Все эти ингредиенты следует перебить в блендере до однородной массы.
Антипригарную сковороду поставьте греться на плиту и добавьте подсолнечное масло.
Сформуйте из приготовленного теста котлеты и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Котлеты выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они впитали остатки масла.
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