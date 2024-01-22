Вкуснее мясных: как просто приготовить котлеты из чечевицы (видео-рецепт)

Чечевица – это не только вкусный, но и полезный продукт. Она богата белком, клетчаткой, а также витаминами и минералами. Чечевицу можно использовать для приготовления разнообразных блюд, в том числе котлет.

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Рецепт чечевичных котлет, которым поделился ресурс We Cook Vegan, простой и быстрый в приготовлении. У вас получатся самые нежные тающие во рту овощные котлеты.

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Ингредиенты:

285 г сушеной красной чечевицы

Лук шалот

2 чесночных зубчика

1 маленькая морковь

15 г измельченной свежей петрушки

1 ст. л томатного пюре

1 ч. л соли

Щепотка черного перца

Оливковое масло для обжарки

Приготовление котлет из чечевицы:

Чечевицу нужно замочить на два часа и процедить. Затем чечевицу нужно выложить в чашу блендера, добавить измельченный лук, два зубчика чеснока, измельченную петрушку и натертую морковь. Добавьте еще соль, томатное пюре и перец. Все эти ингредиенты следует перебить в блендере до однородной массы.

Антипригарную сковороду поставьте греться на плиту и добавьте подсолнечное масло.

Сформуйте из приготовленного теста котлеты и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Котлеты выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы они впитали остатки масла.

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