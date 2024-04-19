Вкуснейшие пончики: рецепт с малиновой начинкой
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- Тесто:
- 500 гр муки пшеничной
- 100 гр яиц (2 шт)
- 250 мл молока
- 70 гр сахара
- 10 гр соли
- 50 гр холодного сливочного масла
- 5 гр сухих быстродействующих EXTRA дрожжей с высокой подъемной силой
- Дополнительно:
- 500 мл растительного масла (рафинированного)
- 100 г сахара
- 3-5 г порошка корицы Exclusive Professional
- Малиновая начинка:
- 150 г малинового пюре (без косточки)
- 10 г кукурузного крахмала
- 20 г сахарной пудры
КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?
Шаг 1
Соединяем муку с дрожжами.
Шаг 2
Добавляем сахар, соль.
Шаг 3
Вливаем в чашу миксера молоко.
Шаг 4
Добавляем яйца и сливочное масло.
Шаг 5
Соединяем сухую часть с жидкой, замешиваем тесто. Можно использовать комбайн с насадкой "крюк", так процесс ускорится.
Вымешивать тесто можно с помощью рук в течение 10-15 минут. Изначально масса может липнуть к столу, но подпылять мукой не нужно. Буквально через 10 минут вымешивания тесто будет отходить от стола и не будет так прилипать. Лишняя мука может ухудшить текстуру и пышность ваших пончиков.
Шаг 6
Перекладываем тесто в миску, накрываем сухим полотенцем, убираем в место без сквозняков, на 1 час, для подъема теста.
Шаг 7
Смазываем противень сливочным маслом, подпыляем мукой. Обминаем слегка подошедшее тесто, формуем шарики размером с "грецкий орех" и на хорошем расстоянии друг от друга укладываем на подготовленный противень.
Шаг 8
Накрываем сухим полотенцем и убираем в место без сквозняков для 2-го подхода на 1,5-2 часа.
Шаг 9
Обжариваем пончики в разогретом масле во фритюре.
Шаг 10
Обваливаем в сахаре, пока пончики еще горячие.
В сахар пожеланию можно добавить порошок корицы Exclusive Professional.
Шаг 11
Приготовим малиновую начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты. И при постоянном помешивании венчиком, доводим пюре до кипения. Кипятим 1 минуту, чтобы исчез привкус крахмала. Охлаждаем. Перед использованием перемешиваем лопаткой до гладкой консистенции. Помещаем в кондитерский мешок (без насадки). Ножом делаем прокол в остывшем пончике и наполняем его малиновой начинкой.