Вкуснейшие пончики: рецепт с малиновой начинкой

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Тесто:

500 гр муки пшеничной

100 гр яиц (2 шт)

250 мл молока

70 гр сахара

10 гр соли

50 гр холодного сливочного масла

5 гр сухих быстродействующих EXTRA дрожжей с высокой подъемной силой

Дополнительно:

500 мл растительного масла (рафинированного)

100 г сахара

3-5 г порошка корицы Exclusive Professional

Малиновая начинка:

150 г малинового пюре (без косточки)

10 г кукурузного крахмала

20 г сахарной пудры

КАК ЭТО ПРИГОТОВИТЬ?

Шаг 1

Соединяем муку с дрожжами.

Шаг 2

Добавляем сахар, соль.

Шаг 3

Вливаем в чашу миксера молоко.

Шаг 4

Добавляем яйца и сливочное масло.

Шаг 5

Соединяем сухую часть с жидкой, замешиваем тесто. Можно использовать комбайн с насадкой "крюк", так процесс ускорится.

Вымешивать тесто можно с помощью рук в течение 10-15 минут. Изначально масса может липнуть к столу, но подпылять мукой не нужно. Буквально через 10 минут вымешивания тесто будет отходить от стола и не будет так прилипать. Лишняя мука может ухудшить текстуру и пышность ваших пончиков.

Шаг 6

Перекладываем тесто в миску, накрываем сухим полотенцем, убираем в место без сквозняков, на 1 час, для подъема теста.

Шаг 7

Смазываем противень сливочным маслом, подпыляем мукой. Обминаем слегка подошедшее тесто, формуем шарики размером с "грецкий орех" и на хорошем расстоянии друг от друга укладываем на подготовленный противень.

Шаг 8

Накрываем сухим полотенцем и убираем в место без сквозняков для 2-го подхода на 1,5-2 часа.

Шаг 9

Обжариваем пончики в разогретом масле во фритюре.

Шаг 10

Обваливаем в сахаре, пока пончики еще горячие.

В сахар пожеланию можно добавить порошок корицы Exclusive Professional.

Шаг 11

Приготовим малиновую начинку. Смешиваем в сотейнике все ингредиенты. И при постоянном помешивании венчиком, доводим пюре до кипения. Кипятим 1 минуту, чтобы исчез привкус крахмала. Охлаждаем. Перед использованием перемешиваем лопаткой до гладкой консистенции. Помещаем в кондитерский мешок (без насадки). Ножом делаем прокол в остывшем пончике и наполняем его малиновой начинкой.