Вкусно и полезно: какими сладостями можно облегчить симптомы простуды

Простуда – это распространенное заболевание, вызываемое вирусами. Оно сопровождается такими симптомами, как насморк, головная боль, кашель, повышение температуры. Для лечения простуды часто используют лекарственные препараты, но есть также эффективные народные средства, которые можно приготовить на дому.

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Об этом пишет ТСН.

Одним из таких средств есть сладости. Некоторые из них обладают противовоспалительными, жаропонижающими и иммуномодулирующими свойствами, которые помогают справиться с симптомами простуды.

Имбирные пряники и печенье

Имбирь обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами. Он также способствует повышению иммунитета. Поэтому имбирные пряники и печенье могут быть полезны при простуде.

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Мед

Мед – это источник витаминов, минералов и антиоксидантов. Он оказывает антибактериальное, противовирусное и противовоспалительное действие. Мед можно употреблять в чистом виде, добавлять в чай или использовать для приготовления других блюд.

Малиновое варенье

Малина – это природное жаропонижающее средство. Она также обладает противовоспалительными и иммуномодулирующими свойствами. Чай с малиновым вареньем – это эффективное средство для лечения простуды.

Напомним, мы уже писали,почему следует регулярно пить чай с кардамоном и корицей.

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