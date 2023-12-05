Вкусность на подоконнике: 5 овощей, которые можно выращивать в квартире

Выращивать овощи можно даже зимой в условиях квартиры. Есть некоторые сорта, которые не нуждаются в тщательном уходе и создании тепличных условий.

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Об этом пишет Радиотрек.

Листья салата

Впечатления от скорости и легкости роста салата вас приятно удивит. Достаточно только хорошо освещенного подоконника. Посев быстро даст первые ростки, но не забывайте о регулярном поливе.

Помидоры

На подоконнике будут отлично развиваться низкорослые томаты. Выберите ящик с достаточным пространством для каждого куста.

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перцы

Чтобы получить урожай, размещайте горшки на месте, которое освещается не менее 6-8 часов ежедневно. Вы можете выращивать как острый, так и сладкий перец.

Микрозелень

Ваш собственный витаминный источник можно вырастить на окне. Посейте редьку, капусту, базилик и другие овощи, затем наслаждайтесь их вкусом.

Зеленый лук

Выращивание зеленого лука дома – легкое дело, и вы быстро получите сочные побеги, которые можно добавлять во многие блюда.

Напомним, мы уже писали, что сделать с яблоками, чтобы они хранились очень долго и не портились.

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