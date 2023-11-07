Вкусность на подоконнике: как самостоятельно вырастить мяту дома

Мяту легко вырастить дома даже из небольшой веточки. Просто поместите ее в воду и подождите, пока из ветки появятся корешки.

Видео дня

Об этом сообщает prostoway.

После того, как вы увидите, что появились корешки, пересадите ветку мяты в горшок с грунтом. Лучше всего использовать смесь торфа, перегноя, песка и обычной земли для посадки мяты.

Читайте также: Эксперты назвали топ-5 комнатных растений, помогающих успокоить нервы

Если вы хотите вырастить мяту не из веточки, а из растения, которое вы извлекли из открытого грунта, то старайтесь оставить при корне немного земли, где росла мята. Так растение лучше приживется и скорее начнет расти. А новые побеги, которые будут расти, вы сможете обрезать и использовать в кулинарии.

Напомним, мы уже писали, как вырастить манго из кости дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!