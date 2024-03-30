Вкусность на подоконнике: как вырастить перец чили дома
Этот огненный дар природы, происходящий от ацтекского слова "красный", часто путают с черным горьким перцем. Мы раскроем секреты выращивания острого перца чили на дому, чтобы вы могли насладиться его богатым вкусом и ароматом.
Семена на рассаду можно сеять уже в феврале-марте, а в регионах с мягким климатом – даже в январе-феврале. Высаживать в открытый грунт рекомендуется в период бутонизации, когда среднесуточная температура стабилизируется на уровне +15+17℃. Почва должна быть легкой и хорошо пропускать воду. Об этомпишет Обозреватель.
Полив перца чили
Эта культура нуждается в обильном и частом поливе, особенно во время цветения и плодоношения. Не допускайте пересыхания почвы, ведь это окажет негативное влияние на урожай. В летнюю жару поливайте перец каждый день, а в засуху – даже дважды в день.
Подкормка перца
В начале вегетационного периода в почву рекомендуется внести удобрения, содержащие фосфор и магний. Во время созревания плодов количество азота следует снизить.
Посадка перца
Для выращивания перца чили можно купить готовую грунтовую смесь или приготовить ее самостоятельно, смешав в равных пропорциях некислый верховой торф, перегной и речной песок.
Перед посадкой семена следует подготовить: замочить в слабом растворе марганцовки на 30 минут, завернуть во влажную ткань и подождать при температуре 25 ℃, пока они не проклюнутся.
Следующим шагом будет посадка проклювшихся семян во влажную почву на глубину 5-10 мм, соблюдая расстояние между ними не менее 5 см.
Лучше всего сеять семена в торфяные горшки или обычные контейнеры, которые затем следует накрыть пленкой или стеклом до появления всходов.
Высадка рассады в грунт
Когда на сеянцах появятся первые почки, можно высаживать их на открытые грядки. Убедитесь, что среднесуточная температура установилась на уровне 15–17 ℃.
На грядке сделайте ямки на расстоянии 30-40 см при междурядьях 60 см. Перец можно высаживать гнездовым способом по схеме 50х50 см, положив в одну ямку по два сеянца. Глубина ямки должна быть такой, чтобы сеянец погрузился в нее к корневой шейке.
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Дополнительно в каждую ямку можно добавить столовую ложку минерального удобрения и тщательно перемешать с грунтом. Затем осторожно извлеките из горшка сеянец с земляным комом и пересадите на грядку. Завершите процесс мульчированием грунта торфом и при необходимости подвяжите кустики к опорам.
Дополнительные советы:
- Для выращивания перца чили выбирайте солнечное место, защищенное от ветра.
- Регулярно пропалывайте и разрыхляйте почву.
- Следите за влажностью грунта, но не допускайте его переувлажнения.
- Во время цветения и плодоношения можно опрыскивать перец чили раствором борной кислоты для улучшения качества плодов.
Напомним, мы уже писали, чем подкармливать перец, чтобы получить щедрый и здоровый урожай.
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