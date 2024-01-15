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Вкусность за 5 минут: рецепт оладий на кефире

Цихоцкая Мария

Вкусность за 5 минут: рецепт оладий на кефире

Эти оладьи – отличный вариант для быстрого завтрака или перекуса вне дома. Они сытные, вкусные и долго сохраняются. Тесто для них нужно настоять, поэтому его можно приготовить накануне, поставить в холодильник и жарить по утрам. Одна порция оладий готова через 5 минут. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты

  • Манная крупа – 400 г
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Соль – 1/4 ч. л.
  • Ванилин – по вкусу
  • Кефир – 250 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Сода пищевая – 1/2 ч. л.
  • Масло подсолнечное рафинированное – 3 ст. л.

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Приготовление

  1. В миске смешайте манную крупу, сахар, соль, ванилин, кефир и яйца. Перемешайте до однородности.
  2. Оставьте тесто на 1 час в холодильнике.
  3. Разогрейте сковороду на среднем огне. Добавьте немного растительного масла.
  4. Столовой ложкой выложите тесто на сковороду.
  5. Жарьте оладьи с двух сторон до готовности, примерно по 2 минуты с каждой стороны.

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