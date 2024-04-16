Вкусный и легкий обед: рецепт сливочного супа со спаржей

Спаржевый суп – это не просто легкое и быстрое блюдо, но и настоящая витаминная бомба, которая наполнит ваш организм полезными веществами и подарит весну. Приготовить этот суп можно только через 20 минут, а вкус и аромат вас приятно удивят.

Спаржевый суп – это отличный вариант для легкого и здорового обеда или ужина. Он быстр в приготовлении, вкусен и богат витаминами. Об этом пишет Shuba.

Ингредиенты (на 4 порции):

500 г спаржи

50 г сливочного масла

1 зубчик чеснока

1 л куриного бульона

120 мл сливок (30%)

Соль и каенский перец по вкусу

Читайте также: Как предотвратить треск кулича во время выпечки

Приготовление:

Подготовьте продукты: Спаржу промойте, отрежьте одревесневшие кончики и нарежьте кусочками 2,5 см. Чеснок измельчите. Обжарьте чеснок: В кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте в течение 30 секунд. Добавьте спаржу и бульон: Добавьте в чеснок нарезанную спаржу и куриный бульон. Доведите до кипения, затем убавьте огонь и варите в течение 5 минут, или пока спаржа не станет мягкой, но сохранит зеленый цвет. Взбейте суп в пюре: Снимите кастрюлю с огня и погружным блендером или обычным блендером измельчите суп до однородной консистенции. Добавьте сливки: влейте сливки в суп, перемешайте и нагрейте на слабом огне. Приправьте солью и перцем по вкусу. Подайте суп: Разлейте суп по тарелкам. По желанию можно украсить бланшированными кончиками спаржи (для этого бланшируйте их 30 секунд в кипятке, а затем сразу же опустите в ледяную воду).

Советы:

Для насыщеннейшего вкуса можно использовать не куриный, а овощной бульон.

Если вы хотите сделать суп более сытным, можно добавить в него картофель или рис.

Спаржевый суп можно подавать с гренками, крутонами или свежим багетом.

Советуем также обратить внимание нарецепт песто с рукколой.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!