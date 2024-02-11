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Вкусный и полезный гарнир за полчаса: рецепт брюссельской капусты с лимоном

Цихоцкая Мария

Вкусный и полезный гарнир за полчаса: рецепт брюссельской капусты с лимоном

Ищете рецепт легкого и ароматного блюда, которое может быть как гарниром, так и самостоятельной закуской? Тогда вам понравится брюссельская капуста по-турецки от Василисы Йылмаз, гастрономической экспертки и автора блога Stambulka. Это блюдо готовится очень просто и не требует много времени.

Вам понадобится всего несколько ингредиентов:

  • Брюссельская капуста: 1 кг
  • Морковь: 2 шт.
  • Зеленый перец: 2 шт.
  • Лук: 1 шт.
  • Чеснок: 3 зубчика
  • Оливковое масло: 3 ст. л.
  • Соль: по вкусу
  • Сок лимона: 2/3 шт.

Приготовление:

  1. Бланшируйте капусту: вскипятите воду, крестообразно надрежьте кочешки капусты снизу и бланшируйте в течение 1 минуты. Затем слейте горячую воду, залейте холодной и оставьте капусту в ней.
  2. Обжарьте овощи: нарежьте лук помельче других овощей. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, тушите 2-3 минуты.
  3. Соедините овощи: слейте часть воды из капусты, добавьте в нее тушеные овощи, соль, сок половины лимона, доведите до кипения и тушите на медленном огне 5-7 минут.
  4. Добавьте лимонный сок и оливковое масло: после отключения огня добавьте сок из оставшегося лимона, 1-2 ложки оливкового масла. Дайте блюду настояться 2 часа.

Совет:

  • На следующий день блюдо будет еще вкуснее.
  • Вместо лимонного сока можно использовать 2-3 ст. л. яблочного уксуса.
  • Перед подачей можно посыпать блюдо мелко нарезанной зеленью.

Советуем также обратить внимание на рецепт супа с брюссельской капустой и фрикадельками.

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