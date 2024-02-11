Вкусный и полезный гарнир за полчаса: рецепт брюссельской капусты с лимоном

Ищете рецепт легкого и ароматного блюда, которое может быть как гарниром, так и самостоятельной закуской? Тогда вам понравится брюссельская капуста по-турецки от Василисы Йылмаз, гастрономической экспертки и автора блога Stambulka. Это блюдо готовится очень просто и не требует много времени.

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Вам понадобится всего несколько ингредиентов:

Брюссельская капуста: 1 кг

Морковь: 2 шт.

Зеленый перец: 2 шт.

Лук: 1 шт.

Чеснок: 3 зубчика

Оливковое масло: 3 ст. л.

Соль: по вкусу

Сок лимона: 2/3 шт.

Приготовление:

Бланшируйте капусту: вскипятите воду, крестообразно надрежьте кочешки капусты снизу и бланшируйте в течение 1 минуты. Затем слейте горячую воду, залейте холодной и оставьте капусту в ней. Обжарьте овощи: нарежьте лук помельче других овощей. Разогрейте оливковое масло на сковороде, обжарьте лук до прозрачности, добавьте морковь и перец, тушите 2-3 минуты. Соедините овощи: слейте часть воды из капусты, добавьте в нее тушеные овощи, соль, сок половины лимона, доведите до кипения и тушите на медленном огне 5-7 минут. Добавьте лимонный сок и оливковое масло: после отключения огня добавьте сок из оставшегося лимона, 1-2 ложки оливкового масла. Дайте блюду настояться 2 часа.

Совет:

На следующий день блюдо будет еще вкуснее.

Вместо лимонного сока можно использовать 2-3 ст. л. яблочного уксуса.

Перед подачей можно посыпать блюдо мелко нарезанной зеленью.

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