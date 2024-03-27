Вкусный яблочный пирог, для которого даже не нужно замешивать тесто: рецепт

Трудно представить, что кто-то может остаться безразличным к пышному яблочному пирогу, который волшебно пахнет. Мы уже поделились с вами множеством способов приготовления подобной выпечки, но здесь есть простор для фантазии.

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От ежедневного приготовления любимого пирога многих останавливает разве что этап замешивания теста. Эта процедура требует немало времени и усилий, а также после нее приходится отмывать руки. Однако существует способ приготовить пирог с яблоками без надобности вручную замешивать тесто. Легким рецептом вкусного пирога поделился Today.ua.

Как приготовить яблочный пирог без замешивания теста

На форму 18х18 см нам понадобится:

мука - 140 г;

сахар – 140 г;

манка – 160 г;

разрыхлитель - 2 ч. л.;

ванильный сахар – 16 г;

яблоки – 1,5 кг;

корица – 1 ч. л.;

масло сливочное – 100 г.

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Приготовление:

В отдельной посуде смешайте муку, сахар, манку, разрыхлитель и ваниль. Разделите полученную смесь на четыре одинаковые части. Очистите яблоки от кожуры и натрите на мелкой терке. Добавьте к ним корицу и тщательно перемешайте. Разделите смесь на три части. Покройте дно формы для выпечки пергаментом и смажьте маслом. Высыпьте одну часть сухой смеси, а сверху распределите одну часть подготовленных яблок. Повторите процесс, образуя три слоя и завершите последним слоем сухой смеси. Сверху натрите охлажденное масло. Отправьте форму в разогретую духовку и выпекайте в течение одного часа.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь идеальный кекс без молока и яиц.

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