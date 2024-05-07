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Вкусный завтрак с паски, оставшейся после Пасхи
Осталась Паска?
Я готовлю из нее быстрый, вкусный завтрак или десерт. Вы, наверное, уже слышали о Французском Тосте или Пан Пердю – "забытом хлебе".
На одну паску диаметром 12см - 5 больших тостов нужно:
- 3 яйца
- 100г молока
- 25-30г сахара
- корица и по желанию цедра цитрусовых
Готовим:
-смешиваю яйца, молоко, корицу и сахар венчиком;
-нарезаю паску на куски толщиной где-то 2 см;
-разогреваю сковороду с маслом;
-вмачиваю кусок паски в молочную смесь с обеих сторон и обжариваю на медленном огне с обеих сторон;
-выкладываю на тарелку и сразу добавляю шарик мороженого или хорошую ложку взбитых сливок и немного поливаю сверху медом или любым сладким сиропом;
-сверху посыпаю измельченными поджаренными лесными орехами.
Это очень вкусно и вы можете делать Пан Пердю с любым хлебом!
Обнимаю.