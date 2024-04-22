Владельцы кошек оценят: как самостоятельно сделать спрей от блох

На рынке существует множество спреев от блох, но владельцы кошек могут создать такой продукт в домашних условиях. Это не только позволит получить органическое и безопасное средство для здоровья пушистого питомца, но и поможет сэкономить средства.

Такой домашний спрей может быть не менее эффективным, чем его магазинные аналоги. Об этом пишет ProstoWay.

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Как самостоятельно приготовить спрей от блох

Сначала налейте 0,5 литра обычной воды в кастрюлю.

Добавьте в нее кусочки лимона, пучок свежей и столовую ложку сушеной лаванды.

Поставьте кастрюлю на конфорку и включите минимальный огонь.

Через полчаса снимите с плиты. Подождите, пока жидкость остынет, и затем процедите.

Залейте раствор в пульверизатор или пластиковую бутылку. Если вы воспользовались бутылкой, то наденьте на нее распылитель.

Полученное средство нужно наносить на шерсть питомца, чтобы защитить его от блох.

Напомним, ранее UAportal уже рассказывал, как вывести блох из дома и квартиры.

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