Вместо моркови по-корейски: как приготовить простую и вкусную закуску из пекинской капусты

Фудблогерка и автор кулинарной страницы поделилась прекрасным рецептом кимчи – корейской закуски из пекинской капусты, которая получается невероятно вкусной и аппетитной.

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Вкусная и ароматная закуска на странице "Tasty Storiesua" прекрасно дополнит любой стол и станет вашим любимым корейским блюдом.

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Ингредиенты:

1 пекинская капуста

6 больших зубчиков чеснока

2 моркови

1 луковица

1 маленький сладкий перец

1/2 острого перца чили

4 ст. л. паприки

1 ч. л. копченой паприки

100 г соли

1 ч. л. сахара

100 мл соевого соуса

1 ч. л. кунжута

2 л воды

Приготовление:

1. Рассол:

Вскипятить воду, добавить соль и перемешать до растворения.

Охладить рассол.

Разрезать пекинскую капусту на 4 части, залить рассолом и поставить под пресс на 6-9 часов.

2. Маринад:

Натереть морковь, порезать лук тонкими полукольцами, сладкий перец – тонкими полосками.

Выжать чеснок, перец чили нарезать тонкими кольцами.

Соединить все ингредиенты, добавить паприку, соевый соус, сахар.

3. Кимчи:

Отцедить капусту от рассола, смазать каждый лист маринадом.

Посыпать кунжутом, поставить под пресс на 3 дня в холодильник.

Можно также замотать капусту в пищевую пленку.

Совет:

Для более острого кимчи можно добавить больше перца чили.

Кунжут можно обжарить для насыщенного аромата.

Хранить кимчи в холодильнике.

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