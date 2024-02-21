Вместо моркови по-корейски: как приготовить простую и вкусную закуску из пекинской капусты
Фудблогерка и автор кулинарной страницы поделилась прекрасным рецептом кимчи – корейской закуски из пекинской капусты, которая получается невероятно вкусной и аппетитной.
Вкусная и ароматная закуска на странице "Tasty Storiesua" прекрасно дополнит любой стол и станет вашим любимым корейским блюдом.
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Ингредиенты:
- 1 пекинская капуста
- 6 больших зубчиков чеснока
- 2 моркови
- 1 луковица
- 1 маленький сладкий перец
- 1/2 острого перца чили
- 4 ст. л. паприки
- 1 ч. л. копченой паприки
- 100 г соли
- 1 ч. л. сахара
- 100 мл соевого соуса
- 1 ч. л. кунжута
- 2 л воды
Приготовление:
1. Рассол:
- Вскипятить воду, добавить соль и перемешать до растворения.
- Охладить рассол.
- Разрезать пекинскую капусту на 4 части, залить рассолом и поставить под пресс на 6-9 часов.
2. Маринад:
- Натереть морковь, порезать лук тонкими полукольцами, сладкий перец – тонкими полосками.
- Выжать чеснок, перец чили нарезать тонкими кольцами.
- Соединить все ингредиенты, добавить паприку, соевый соус, сахар.
3. Кимчи:
- Отцедить капусту от рассола, смазать каждый лист маринадом.
- Посыпать кунжутом, поставить под пресс на 3 дня в холодильник.
- Можно также замотать капусту в пищевую пленку.
Совет:
- Для более острого кимчи можно добавить больше перца чили.
- Кунжут можно обжарить для насыщенного аромата.
- Хранить кимчи в холодильнике.
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