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Вместо обычного "привет": как хорошо здороваться на украинском

Игорь Романько

Как приветствоваться на украинском языке

Украинский язык – это не только "привет". Учимся здороваться по-разному! Используйте эти приветствия, чтобы ваш язык стал богаче и интереснее!

Украинский язык богат интересными и оригинальными приветствиями. Зачем ограничиваться только одним "приветом", когда можно использовать множество других, более колоритных фраз?

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Вот несколько примеров:

  • Доброго утра! (не "доброе утро")
  • Добрый день! или Добрый день!
  • Добрый вечер! или Добрый вечер!
  • Здорово!
  • Здоровенька!
  • Здоровеньки булы!
  • Здравствуй!
  • Здравствуйте!
  • Салют!
  • Поклон!
  • Мое уважение!

Помните:

  • Не забывайте о вежливости!
  • Обратите внимание на контекст и ситуацию.
  • Используйте приветствия, подходящие к конкретному человеку.

Предлагаем узнать, как на украинском языке сказать "во что бы то ни стало" и "короче говоря".

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