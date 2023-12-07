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Вместо оливье и крабового: Как приготовить салат с копченой курицей и твердым сыром к Новому году

Игорь Романько

Как сделать салат с копченой курицей и сыром

Рецепт салата с копченой курицей и сыром – это быстрый вариант для тех, кто ценит время и желает наслаждаться изящным вкусом на праздничном столе.

Со своим поразительным ароматом этот салат станет отличным дополнением к вашему праздничному меню. Он готовится за 20 минут и гарантирует атмосферу вкуса и аромата на вашем столе во время празднования. Рецептом поделились на сайте fajnegotowanie.pl.

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Ингредиенты:

  • 2 огурца;
  • 150 г копченого филе (или копченой ветчины);
  • 150 г твердого сыра (рекомендуется использовать Эдам);
  • 180 мл натурального йогурта;
  • 20 г жареного лука;
  • 2 зубчика чеснока;
  • Соль, перец, прованские травы по вкусу.

Приготовление:

  1. Натереть сыр на терке и переложить в миску.
  2. Копченое филе порезать на кубики или тонкие брусочки и добавить в творог.
  3. Огурцы помыть, очистить и нарезать кубиками, а затем добавить в миску с другими ингредиентами.
  4. В другой миске смешать натуральный йогурт с прессованным чесноком.
  5. Добавить соль, перец, прованские травы по вкусу и тщательно перемешать.
  6. Слить полученный соус в салат и подробно перемешать.

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