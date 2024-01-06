Вместо ужина: Как приготовить сытные горячие бутерброды за 10 минут
Вкусные и сытные горячие бутерброды с куриным фаршем – это отличный вариант быстрого обеда или ужина, особенно когда у вас нет времени на приготовление полноценных блюд.
Их можно приготовить всего за 10 минут из самых простых продуктов, которые всегда находятся под рукой. Рецептом поделились на сайте gospodynka.com.
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Ингредиенты:
- Куриный фарш – 300 г
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 3 зубчика
- Соль, перец по вкусу
- Масло для обжаривания
- Батон – 1 шт.
Приготовление:
- Лук и чеснок измельчите в блендере. Добавьте в куриный фарш, яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности.
- Смажьте на хлеб фаршевую смесь.
- Разогрейте масло на сковороде. Выложите бутерброды начинкой вниз и обжаривайте на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны.
- Подавайте горячими.
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