Вместо ужина: Как приготовить сытные горячие бутерброды за 10 минут

Вкусные и сытные горячие бутерброды с куриным фаршем – это отличный вариант быстрого обеда или ужина, особенно когда у вас нет времени на приготовление полноценных блюд.

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Их можно приготовить всего за 10 минут из самых простых продуктов, которые всегда находятся под рукой. Рецептом поделились на сайте gospodynka.com.

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Ингредиенты:

Куриный фарш – 300 г

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зубчика

Соль, перец по вкусу

Масло для обжаривания

Батон – 1 шт.

Приготовление:

Лук и чеснок измельчите в блендере. Добавьте в куриный фарш, яйцо, соль и перец. Перемешайте до однородности. Смажьте на хлеб фаршевую смесь. Разогрейте масло на сковороде. Выложите бутерброды начинкой вниз и обжаривайте на среднем огне по 4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими.

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