Во Франции нашли каменную 'карту сокровищ' в возрасте 4000 лет

Французские археологи приступили к новым раскопкам в Бретани с целью исследовать загадочную плиту Сен-Белек, которая была признана старейшей картой в Европе в 2021 году. Этот сланцевый блок, возрастом 4000 лет, покрытый гравированными рисунками, был обнаружен в 1900 году в Поле дю Шателье.

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Об этом пишет UaInfo.

Плита имеет размеры 2,2 метра в длину и 1,53 метра в ширину. Сначала никому не удавалось расшифровать значение изображений куполов, колес и других фигур, соединенных линиями. Но только несколько лет назад исследователи предположили, что это может быть старинная карта.

Археологи пришли к этому выводу, сравнив линии на камне с современными схемами прилегающих территорий. Также они обнаружили, что некоторые маркеры указывают на реки, горы и древние поселения, неизвестные ученым.

Сейчас ученые используют этот камень в качестве "карты сокровищ" для поиска археологических объектов. Ученый Иван Пайер объяснил: "Мы пытаемся разгадать эту находку, проводим датировку и проверяем, есть ли еще неизвестные фрагменты. Это настоящая карта сокровищ."

Площадь, отмеченная на этой старой карте, составляет примерно 30 на 21 километр. Сопоставление ее данных с реальной местностью может занять около 15 лет, поскольку это требует крайне тщательной работы, добавили исследователи.

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Археологи уже провели сканирование плиты и сравнили указанные на ней линии с современными географическими пометками на карте. Совпадение составляет примерно 80%.

Специалисты также отметили, что анализ этой старинной карты может привести к серии новых археологических открытий.

Историки считают, что на этой карте, вероятно, изображена территория древнего царства бронзового века, исчезнувшего из-за войны и восстания.

Напомним, в Египте была найдена гробница малоизвестной женщины-фараона в возрасте 5000 лет.

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