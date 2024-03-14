Во французском лесу нашли 10-метровую кость, принадлежавшую титанозавру.

Невероятная находка попала в руки 25-летнего палеонтолога-любителя Дэмиена Боскетто во время обычной прогулки с собакой в лесной местности на юге Франции. Среди природных пейзажей парень случайно наткнулся на гигантскую кость, выглядывающую из-под земли у края обрыва.

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Дальнейшие исследования обнаружили, что это 10-метровая окаменелость – часть скелета титанозавра, представителя рода длинношых завроподов, процветавших в конце мелового периода около 66 миллионов лет назад. Боскетто рассказывает, что все происходило, как во время обычного выгула собаки, пока земляное оползень не обнажил гигантские кости разных скелетов. Об этом пишет Futurism.

Любитель сообщил о находке местной культурной ассоциации, специализирующейся на археологии и палеонтологии. Эксперты были поражены уникальностью открытия – благодаря почти оригинальному анатомическому расположению костей, они смогут представить широкой публике анатомические особенности этих доисторических животных.

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По словам члена ассоциации Жан-Марка Вейсьера, наиболее увлекательным является то, что ученые получили анатомически полный скелет титанозавра – более длинного завроподового животного. Местность, где были найдены окаменелости, теперь называют "костным пластом" из-за многочисленных костей и других палеонтологических находок. Кроме титанозавра, здесь обнаружены остатки растительноядного рабдодона и хищных тероподов.

Исследователи оценивают степень сохранности скелета титанозавра в 70%. Интересно, что эти зароды были одними из самых больших динозавров мелового периода с длиной от головы до хвоста до 25 метров. Хотя в других частях Европы раньше находили останки титанозавров, эта окаменелость отличается почти неприкосновенностью – ученым даже удалось обнаружить некоторые соединительные ткани.

Напомним, "живой волшебный ковер" оказался глубоководным червем.

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