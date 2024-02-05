Во вселенной найдена новая 'суперземля' в подходящей для возникновения жизни зоне (видео)

Астрономы обнаружили новую экзопланету, вращающуюся вокруг красного карлика TOI-715. Эта планета, названная TOI-715 b, является "суперземлей", то есть она в полтора раза больше нашей планеты.

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Самое интересное то, что TOI-715 b находится в "живущей зоне", где на ее поверхности может быть вода. Это делает ее одной из самых перспективных экзопланет, обнаруженных в настоящее время, пишет BILD.

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TOI-715 b вращается вокруг своей звезды за 19 дней. Это гораздо быстрее, чем Земля вращается вокруг Солнца.

Ученые предполагают, что рядом с TOI-715 b может быть еще одна планета, также расположенная в живущей зоне.

TOI-715 b находится в 137 световых годах от Земли. Это гораздо ближе, чем другие экзопланеты, которые считаются потенциально пригодными для жизни.

Благодаря своей близости TOI-715 b сможет быть тщательно проанализирована с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб. Это поможет ученым лучше понять атмосферу планеты и оценить ее шансы действительно быть домом для жизни.

Напомним, ранее ученые обнаружили планету с океанами лавы всего в 73 световых годах от нас.

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