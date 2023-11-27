Водители поделились интересным лайфхаком, который поможет убрать мелкие царапины из пластика

В случае когда в салоне вашего автомобиля появилась царапина на пластиковой поверхности, и вы хотите исправить это без использования освежителя воздуха, существует простой способ удаления этого дефекта. Данный метод позволяет быстро исправить царапину без опасности для других деталей салона.

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По информации "Апостроф", вам понадобится строительный фен или, отсутствия такого, зажигалка для реализации этого метода. Процесс прост: нагрейте поврежденный участок поверхности, прокладывая по нему поток горячего воздуха. Если используете зажигалку, следует медленно проводить ее пламенем по царапине. Важно не перегревать одну и ту же область, постоянно двигая источник тепла.

При использовании этого метода следует соблюдать осторожность и воздерживаться от воздействия на неповрежденные участки пластика, а также избегать возможности обжига. Необходимо удерживать зажигалку на расстоянии во избежание повреждения других частей автомобильного салона. Также не рекомендуется прикасаться к нагретой поверхности к полному ее охлаждению.

В случае, если царапина на пластиковой поверхности глубокая, можно использовать специальный карандаш. Гель, содержащийся в карандаше, поможет заполнить царапины и сколы, обеспечив эффективное исправление дефекта.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему опытные водители советуют выжимать педаль газа в пол. Такое действие обязательно нужно проводить время от времени.

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