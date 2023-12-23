Волосы будут, как из рекламы: рецепт горчичной маски для сияющих локонов
Горчица – это универсальная приправа, используемая в кулинарии, косметологии и даже народной медицине. Ее полезные свойства известны с давних времен, а одним из самых популярных способов применения горчицы является маска для роста волос.
Об этом пишет ТСН.
Польза горчичной маски для волос
Горчица обладает такими полезными свойствами для волос:
- Стимулирует приток крови к волосяным фолликулам, что способствует лучшему питанию корней волос и их росту.
- Укрепляет волосяные луковицы, предотвращая выпадение волос.
- Увлажняет и питает волосы, делая их мягкими и шелковистыми.
- Обогащает волосы витаминами и минералами, необходимыми для его здоровья.
Рецепты горчичной маски для роста волос
Существует множество рецептов горчичной маски для роста волос. Вот два самых популярных:
Рецепт №1
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки горчичного порошка
- 1 яичный желток
- 1 чайная ложка касторового масла
- 1 чайная ложка сахара
Приготовление:
- Горчичный порошок смешайте с горячей водой до образования густой кашицы.
- Добавьте яичный желток, касторовое масло и сахар.
- Тщательно перемешайте до однородной массы.
Нанесите маску на кожу головы массирующими движениями, а затем равномерно распределите по всей длине волос. Затем на волосы наденьте шапочку или пищевую пленку и укутайте голову полотенцем, чтобы маска отработала. Через 10-15 минут маску смойте теплой водой.
Рецепт №2
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки горчичного порошка
- 2 столовые ложки оливкового масла
Приготовление:
- Горчичный порошок смешайте с оливковым маслом до образования однородной массы.
- Нанесите маску на кожу головы массирующими движениями, а затем равномерно распределите по всей длине волос.
- Затем заверните волосы пищевой пленкой и оберните голову полотенцем. Такую маску следует держать 2-3 часа, а затем хорошо вымыть голову шампунем.
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Советы по применению горчичной маски
- Перед использованием горчичной маски проведите тест на чувствительность. Нанесите маленькое количество маски на кожу на запястье и оставьте на 15 минут. Если кожа не покраснеет и не чешется, то маска вам подходит.
- Горчичная маска может вызвать жжение кожи головы. Если жжение слишком сильно, то смойте маску раньше.
- Не применяйте горчичную маску, если у вас есть раны или раздражение на коже головы.
- Для достижения наилучшего результата используйте горчичную маску 1-2 раза в неделю.
Напомним, мы уже писали, от чего зависит вьющаяся волоса.
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