Волосы, как после салона: рецепты 4 яичные маски для ухоженной шевелюры
Маски для волос из яиц пользуются популярностью уже с давних времен. Это неудивительно, ведь яйца богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, которые делают волосы сильными, блестящими и здоровыми. Яичные маски имеют много преимуществ: это недорогой и доступный продукт, который можно найти в любом магазине, маски из яиц легко приготовить дома из ингредиентов, которые есть под рукой. Кроме того, яичные маски оказывают увлажняющий, питательный, укрепляющий и регенерирующий эффект на волосы. Об этом пишет Главред.
Белок или желток?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ведь обе части яйца имеют свои преимущества для волос.
- Белок: Содержит биотин, стимулирующий рост волос.
- Желток: Содержит витамины A, E, D, группы B, а также жиры, которые увлажняют и питают волосы.
4 рецепта яичных масок для волос:
Яйцо + мед:
- Ингредиенты: 2 яичных желтка, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. растительного масла (оливкового или кокосового).
- Действие: Увлажняет, питает, делает волосы мягкими и блестящими.
- Смешайте все ингредиенты, нанесите на волосы на 1 час, смойте теплой водой с шампунем.
Яйцо + репейное масло:
- Ингредиенты: 2 яйца, 2 ст. л. репейного масла, 50 мл кефира.
- Действие: Стимулирует рост волос, борется с выпадением, делает волосы более густыми.
- Смешайте все ингредиенты , нанесите на волосы под пленку и полотенце на 1 час, смойте теплой водой с шампунем.
Яйцо + лимон:
- Ингредиенты: 1 яйцо, 100 мл кефира, половой сок лимона.
- Действие: Насыщает волосы полезными микроэлементами, регулирует работу сальных желез, делает волосы блестящими.
- Смешайте все ингредиенты, нанесите на волосы на 1 час, смойте прохладной водой с шампунем.
Яйцо + желатин:
- Ингредиенты: 1 яйцо, 1 ст. л. желатина, 50 мл теплой воды.
- Действие: Ламинирует волосы, делает его более объемными, гладкими и блестящими.
- Разведите желатин теплой водой, взбейте яйцо венчиком , смешайте с желатином, нанесите на волосы на 20 минут, смойте теплой водой с шампунем.
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Важные советы:
- Используйте только свежие яйца.
- Не заготовляйте маски впрок, используйте их сразу после приготовления.
- Перед нанесением маски взбейте яйца до образования пены.
- Наносите маску на влажные волосы, уделяя внимание кончикам.
- Обязательно смойте маску теплой водой с шампунем.
- Для лучшего эффекта используйте маски 1-2 раза в неделю.
Яичные маски для волос – это простой, доступный и эффективный способ сделать ваши волосы сильными, здоровыми и красивыми.
Напомним, мы уже писали о рецепте горчичной маски для сияющих волос.
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