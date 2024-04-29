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Волосы, как после салона: рецепты 4 яичные маски для ухоженной шевелюры

Цихоцкая Мария

Волосы, как после салона: рецепты 4 яичные маски для ухоженной шевелюры
Яичные маски оказывают увлажняющий, питательный, укрепляющий и регенерирующий эффект на волосы.

Маски для волос из яиц пользуются популярностью уже с давних времен. Это неудивительно, ведь яйца богаты витаминами, минералами и другими полезными веществами, которые делают волосы сильными, блестящими и здоровыми. Яичные маски имеют много преимуществ: это недорогой и доступный продукт, который можно найти в любом магазине, маски из яиц легко приготовить дома из ингредиентов, которые есть под рукой. Кроме того, яичные маски оказывают увлажняющий, питательный, укрепляющий и регенерирующий эффект на волосы. Об этом пишет Главред.

Белок или желток?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, ведь обе части яйца имеют свои преимущества для волос.

  • Белок: Содержит биотин, стимулирующий рост волос.
  • Желток: Содержит витамины A, E, D, группы B, а также жиры, которые увлажняют и питают волосы.

4 рецепта яичных масок для волос:

Яйцо + мед:

  • Ингредиенты: 2 яичных желтка, 1 ст. л. жидкого меда, 1 ч. л. растительного масла (оливкового или кокосового).
  • Действие: Увлажняет, питает, делает волосы мягкими и блестящими.
  • Смешайте все ингредиенты, нанесите на волосы на 1 час, смойте теплой водой с шампунем.

Яйцо + репейное масло:

  • Ингредиенты: 2 яйца, 2 ст. л. репейного масла, 50 мл кефира.
  • Действие: Стимулирует рост волос, борется с выпадением, делает волосы более густыми.
  • Смешайте все ингредиенты , нанесите на волосы под пленку и полотенце на 1 час, смойте теплой водой с шампунем.

Яйцо + лимон:

  • Ингредиенты: 1 яйцо, 100 мл кефира, половой сок лимона.
  • Действие: Насыщает волосы полезными микроэлементами, регулирует работу сальных желез, делает волосы блестящими.
  • Смешайте все ингредиенты, нанесите на волосы на 1 час, смойте прохладной водой с шампунем.

Яйцо + желатин:

  • Ингредиенты: 1 яйцо, 1 ст. л. желатина, 50 мл теплой воды.
  • Действие: Ламинирует волосы, делает его более объемными, гладкими и блестящими.
  • Разведите желатин теплой водой, взбейте яйцо венчиком , смешайте с желатином, нанесите на волосы на 20 минут, смойте теплой водой с шампунем.

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Важные советы:

  • Используйте только свежие яйца.
  • Не заготовляйте маски впрок, используйте их сразу после приготовления.
  • Перед нанесением маски взбейте яйца до образования пены.
  • Наносите маску на влажные волосы, уделяя внимание кончикам.
  • Обязательно смойте маску теплой водой с шампунем.
  • Для лучшего эффекта используйте маски 1-2 раза в неделю.

Яичные маски для волос – это простой, доступный и эффективный способ сделать ваши волосы сильными, здоровыми и красивыми.

Напомним, мы уже писали о рецепте горчичной маски для сияющих волос.

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