Вольвели: история первых 'смартфонов' для вельмож Средневековья

Среди средневековых изобретений выделяется творение Раймонда Луллия из Майорки, чрезвычайно напоминающего современные смартфоны. Бумажные чудеса, известные как вольвели, были своеобразными колесными таблицами, хранившими информацию на вращающихся дисках. Эти диаграммы позволяли пользователям сравнивать данные и производить вычисления, получив название "колесные таблицы".

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Об этом пишет "Ancient origins".

Луллий, ученый XIII-XIV веков, создал вольвели, усовершенствовав арабское устройство "заирджа". Он был не только философом-ученым, но и мистиком, стремившимся объединить разные религии.

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Вольвели использовались не только как хронометры, но и для решения религиозных вопросов. Цепи букв и геометрические фигуры на дисках отражали многообразие человеческой мысли.

Несмотря на инновационный характер изобретения, вольвели сталкивались со скептицизмом, связанным с обвинениями в магии и предвидении будущего. Однако со временем они явились важным инструментом для сохранения знаний и способствовали поискам просветительства в эпоху развития научной мысли.

Напомним, в Англии нашли уникальную матрицу печати монаха эпохи Средневековья.

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