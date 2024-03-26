Воплощение нежности: названы самые пушистые породы кошек.
Мечтаете о пушистом друге, который будет мурлыкать вам на коленях? Тогда эта статья для вас! Не забудьте о регулярном уходе за шерстью, чтобы ваш пушистый друг оставался здоровым и красивым!
В мире существует множество кошачьих пород, но некоторые из них отличаются невероятной пушистостью. Если вы не боитесь шерсти на одежде и мебели, эти котики точно вам понравятся, пишет УНИАН.
Читайте также: Подумайте, прежде чем завести кота сфинкса: особенности породы и уход
1. Персидская кошка:
- Необычайно пушистая красавица с милой мордашкой.
- Популярна во всем мире благодаря своему ласковому характеру.
2. Мейн-кун:
- Нежный великан кошачьего мира.
- Одна из самых больших и пушистых пород.
3. Регдолл:
- Одна из самых милых и спокойных пород.
- Обладает удивительной пушистой шерстью.
4. Норвежская лесная кошка:
- Приятная и дружелюбная кошка, которая хорошо ладит с другими животными.
- Нуждается в регулярном расчесывании.
5. Бирманская кошка:
- Спокойное и уравновешенное создание с пушистой шерстью и характерным рисунком.
6. Сибирская кошка:
- Энергичная и ласковая кошка с одним из самых пушистых хвостов!
7. Экзотическая короткошерстная кошка:
- Несмотря на название, имеет густую и мягкую шерсть обыкновенной длины.
8. Гималайская кошка:
- Невероятно длинная шерсть разных цветов и узоров.
9. Рогамоффин:
- Облик похож на регдолла.
- Шерсть средней длины не спутывается и требует меньше ухода.
10. Американский бобтейл:
- Коренастая порода с вьющейся шерстью.
Предлагаем узнать, почему коты играют с мышами перед тем, как их убить.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!