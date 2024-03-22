Ворона в Испании ежедневно завтракает в кафе и здоровается с посетителями словом 'привет' (видео)

Пако, ворон, владеющий даром речи, в течение 26 лет каждое утро посещает кафетерий отеля Solymar в живописном городке Посада-де-Льянес, Испания. Этот необычный клиент стал любимцем персонала и местных жителей, а недавно его популярность вышла за пределы города.

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История Пако началась много лет назад, когда он выпал из гнезда. Его подобрали владельцы гостиницы, и с того дня он неразлучен с кафетерием. Пако имеет свою персональную тарелку, а официанты с радостью выполняют его "требования", ведь он всегда вежливо выбирает блюда из меню, сообщает издание Club de Caza.

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Четырнадцать лет назад Пако оказался под угрозой изгнания из заведения, но благодаря покровительству власти и местным жителям ему разрешили остаться.

Недавно видео, на котором Пако четко произносит "привет", стало вирусным в соцсетях.

Этот 45-летний ворон не только умеет говорить, но и искренне поздравляет всех посетителей кафе, делая его еще более популярным.

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