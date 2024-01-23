Воспроизведено лицо раба, жестоко убитого в римской Британии 1700 лет назад (фото)

Ученые впервые реконструировали лицо жертвы римского распятия, найденной в Англии. Скелет мужчины с гвоздем в пятке был обнаружен в 2017 году в Фенстантоне, графство Кембриджшир.

Видео дня

Специалист по костям Кембриджского университета Корин Дагиг сказала в комментарии BBC, что это "почти уникальная" находка в ранее неизвестном римском поселении.

Читайте также: Под Киевом нашли могилы женщин, похороненных с кольцами на шеях и ведрами на ногах (фото)

Реконструкция лица показывает, что мужчина погиб в возрасте от 25 до 35 лет, у него были каштановые волосы и глаза. Он был физически сильным и, возможно, работал физическим работником.

Анализ останков показал, что мужчина пострадал от других травм перед смертью, включая инфекцию или воспаление ног.

"У этого человека был такой ужасный конец, что кажется, что, увидев его лицо, вы можете выразить ему больше уважения", — сказала Дагиг.

Ученая заметила, что распятие было особенно жестокой смертью, которая часто применялась для предателей и рабов.

В случае с мужем из Фенстантони госпожа Дагиг сказала, что он был похоронен с уважением, что свидетельствует, что его смерть не была связана с политическими мотивами.

"Его пытали, но передали его населению для абсолютно нормального захоронения", — сказала она.

Ранее археологи обнаружили в Оклахоме окаменевший фрагмент кожи ящерицы в возрасте 300 миллионов лет. Существо жило за 45 миллионов лет до первых динозавров.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!