Восстанавливает баланс сахара в крови: почему следует включить в рацион имбирный чай
Имбирь – это не только ароматная специя, но и мощный целитель, известный своими многочисленными полезными свойствами.
Имбирь богат антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, укрепляя иммунную систему. Он также обладает противовоспалительными и противовирусными свойствами, что делает его эффективным средством для профилактики и лечения простуды и гриппа. Об этом пишет daily news.kyiv.
Регуляция сахара в крови:
Исследования показали, что имбирь может помочь людям с сахарным диабетом 2 типа лучше контролировать уровень сахара в крови. Он может улучшить чувствительность к инсулину, а также замедлить усвоение сахара из пищи.
Здоровье полости рта:
Имбирь обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что делает его полезным для здоровья полости рта. Он может помочь снизить риск развития кариеса, пародонтита и других болезней.
Другие полезные свойства:
- Улучшает пищеварение
- Уменьшает тошноту
- Снимает боль
- Улучшает кровообращение
- Снижает уровень холестерина
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Противопоказания :
Имбирь, как и хоть какой другой продукт, имеет свои противопоказания. Его не рекомендуется употреблять людям из:
- Язвой желудка или двенадцатиперстной кишки
- Желчнокаменной болезнью
- Острыми воспалительными заболеваниями
- Беременным (на поздних сроках).
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