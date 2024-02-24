Вот как часто вы должны стирать полотенца для рук: мнение экспертов

Многие пренебрегают гигиеной полотенец для рук, считая, что их можно использовать в течение длительного времени. Это ошибка, ведь полотенца для рук являются питательной средой для размножения бактерий, которые могут негативно влиять на наше здоровье.

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Эксперты Southern Living рекомендуют стирать полотенца для рук еженедельно, а в некоторых случаях даже чаще.

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Вот несколько факторов, влияющих на частоту стирки полотенец:

Чем больше людей пользуются полотенцем, тем чаще его нужно стирать.

Во влажных средах бактерии размножаются быстрее, поэтому полотенца нужно стирать почаще.

Если вы используете полотенца для рук, чтобы вытереть лицо, их нужно стирать еще чаще, чтобы предотвратить распространение бактерий.

Чтобы правильно постирать полотенца для рук, рекомендуется:

Стирать полотенца отдельно от другой одежды. Используйте теплую или горячую воду (40-60°C). Добавить рекомендуемое количество моющего средства. Отказаться от смягчителя ткани, ведь он может сделать полотенца менее впитывающими.

Высушить полотенца нужно на воздухе или в сушилке на низкой температуре. Храните полотенца в сухом месте с хорошим потоком воздуха.

Следуя этим советам, вы можете сохранить свои полотенца для рук чистыми, мягкими и безопасными для вашего здоровья.

Напомним, мы уже писали, почему после стирки в машинке вещи становятся грязнее.

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