Вот почему нельзя есть сырое мясо – фотодоказательство

Мужчина в Китае, который имел привычку есть сырую говядину, заразился 6-метровым солитером. Этот паразит, ленточный червь вида Taenia saginata, жил в его кишечнике не менее двух лет, прежде чем врачи обнаружили его.

Видео дня

Заражения ленточными червями в этой части Китая случаются редко, но этот случай является напоминанием о рисках, связанных с употреблением сырого или недоваренного мяса, пишет Live Science.

Симптомы появились за три дня до того, как мужчина обратился к врачу. Он потерял аппетит, чувствовал слабость, рвоту и потерял около 5-10 кг веса.

Врачи диагностировали солитера, исследовав фрагмент паразита, который мужчина нашел в своем кале.

Мужчина также сообщил, что ел сырую говядину, что стало ключевым фактором в диагнозе.

Ленточные черви могут жить в кишечнике человека на протяжении многих лет, не вызывая никаких или легких симптомов.

Этот конкретный вид солитера может вырасти до 10 метров в длину.

Мужчина был излечен пероральным лекарством, которое заставило его вывести паразита из организма. Через три месяца после лечения он поправился.

Этот случай является напоминанием о важности тщательной обработки мяса во избежание заражения паразитами.

Читайте также: Прекратите мыть сырое мясо курицы: эксперты предупредили о рисках

Существует несколько причин, почему нельзя есть сырое мясо:

1. Риск заражения паразитами: сырое мясо может содержать паразитов, таких как гельминты, ленточные черви и токсоплазма. Эти паразиты могут вызвать серьезные заболевания у людей.

2. Риск заражения бактериями: сырое мясо может содержать вредные бактерии, такие как кишечная палочка, сальмонелла, листерия и E. coli. Эти бактерии могут вызвать пищевые отравления, которые могут быть опасны для жизни.

3. Риск заражения вирусами: сырое мясо может содержать вирусы, такие как гепатит A, гепатит E и норовирус. Эти вирусы могут вызвать серьезные болезни.

4. Недостаточная абсорбция питательных веществ: некоторые питательные вещества, такие как витамин B12, не усваиваются организмом из сырого мяса так же хорошо, как из вареного.

Чтобы избежать рисков, связанных с употреблением сырого мяса, рекомендуется всегда тщательно его готовить.

Ранее эксперты объяснили, почему перед приготовлением мясо нужно промывать уксусом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!